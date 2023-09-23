سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الفراغ الرئاسي يبعث بالقلق ويهدد بضرب الجهود بتنفيذ الاصلاحات ولطالما اكدنا ان الحلول المستدامة تأتي فقط من داخل لبنان لا خارجه

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