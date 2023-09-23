سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي في بيروت: الاستحقاق الرئاسي شأن سيادي داخلي ونحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على تحمل مسؤولياتهم التاريخية والتلاقي من دون ابطاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي

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