سفير السعودية في لبنان خلال الاحتفال بالعيد الوطني السعودي من بيروت: الموقف السعودي يشدد على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية قادر على تحقيق ما يتطلع اليه الشعب اللبناني وسوف نواصل جهودنا المشتركة للحث على انتخاب رئيس

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك