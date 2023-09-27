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o
جبل لبنان
28
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
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27
o
البقاع
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ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
خبر عاجل
2023-09-27 | 15:19
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ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
خبر عاجل
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وزير السياحة السعودي يعلن إنشاء مدرسة Hospitality and Management في الرياض (فيديو)
وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع وسنقف خلف مبادرة "رؤية الجذور والمسارات العربية" وندعمها كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية
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