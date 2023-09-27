ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع وسنقف خلف مبادرة "رؤية الجذور والمسارات العربية" وندعمها كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية

السابق