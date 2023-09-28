الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إنتخاب الأديب اللبناني أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

خبر عاجل
2023-09-28 | 10:15
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
إنتخاب الأديب اللبناني أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
print
0min
إنتخاب الأديب اللبناني أمين معلوف أميناً عاماً للأكاديمية الفرنسية

خبر عاجل

الأديب

اللبناني

معلوف

أميناً

عاماً

للأكاديمية

الفرنسية

LBCI التالي
جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل
ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
13:02

الحلبي طلب من مؤسسات التعليم العالي ترشيحات لعضوية مجلس التعليم العالي ولعضوية لجنة المعادلات

LBCI
منوعات
12:51

خروجهما من المنزل نهارا يعني "موتهما المؤكد"... قصة غريبة لشقيقين لا يتجولان إلا بقناع من تصميم وكالة ناسا!

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:47

مقدمة النشرة المسائية 28-09-2023

LBCI
فنّ
12:39

خلال حفلها... مغنية تخلع ملابسها أمام الحضور والهدف مؤثر! (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
09:22

جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل

LBCI
خبر عاجل
15:19

ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
2023-09-27

وزير الخارجية السعودي استقبل لودريان... والملف اللبناني على الطاولة

LBCI
أخبار دولية
2023-09-27

وزير السياحة السعودي يعلن إنشاء مدرسة Hospitality and Management في الرياض (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
07:17

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
منوعات
2023-09-24

طلب يدها أمام مئات الأشخاص لكنها رفضته... نجم تيك توك شهير يتعرض لـ"صدمة العمر" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:53

اعتصام موظفي مستشفى عكار- رحال لدفع رواتبهم المتأخرة وإلّا "الشكوى الرسمية"

LBCI
أخبار دولية
06:55

الكرملين: زيادة الانفاق الدفاعي "ضرورية" بسبب "الحرب الهجينة ضد روسيا"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:47

"مياس" ضيفة شرف في نهائيات برنامج AMERICA'S GOT TALENT 2023

LBCI
اقتصاد
07:30

مصرف لبنان يلتزم بعدم تمويل الدولة لا بالدولار ولا بالليرة

LBCI
أخبار لبنان
07:15

وزارة الأشغال بدأت بتنظيف مجاري المياه الواقعة ضمن صلاحياتها

LBCI
أخبار دولية
15:54

ماذا قال وزير السياحة السعودي خلال الجلسات الحوارية المصاحبة ليوم السياحة العالمي في الرياض؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

لبنان السياحة... أرقام ايجابية وفرص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:18

السياحة… من السعودية إلى كل العالم!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:40

حملة الـ LBCI عن الحرائق ساهمت في تسليط الضوء على حاجات فرق الإطفاء والدفاع المدني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

فريقا الحكمة وبيروت يستمران في حصد نتائج ضمن بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

بين السعودية وايران… غاتو

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:11

هكذا نفذت عملية إطلاق النار على السفارة الأميركية!

LBCI
منوعات
07:17

هل نجا العروسان العراقيان من المأساة التي حصلت خلال زفافهما؟... ما علاقة باب المطبخ؟

LBCI
خبر عاجل
09:22

جمعية المصارف: تحويلات المصارف إلى الخارج قُدِّمت إلى الهيئات القضائية الرسمية وهي لديها الكلمة الفصل

LBCI
خبر عاجل
15:19

ترقبوا انطلاق مباراة الحكمة مع فتح الرباط المغربي حوالي الساعة ٢٢:٣٠ مباشرة على الـLBCI

LBCI
منوعات
15:00

إيما ويليس تكشف سرّ مظهرها الجذاب في سن الـ47... وهذه نصيحتها للسيّدات!

LBCI
حال الطقس
00:44

ماذا في طقس الأيام المقبلة؟

LBCI
صحف اليوم
00:12

مصادر متابعة لـ "الأنباء الكويتية": اسم قائد الجيش في الصدارة و«حزب الله» مهتم باسم خليفته

LBCI
خبر كاذب
06:32

بعد رفع الصلوات لشفائه.. ما حقيقة حالة فادي إبراهيم الصحية الخطيرة؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More