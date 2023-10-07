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الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل
خبر عاجل
2023-10-07 | 01:18
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الجيش الإسرائيلي: نعلن حالة الحرب بعد تسلل فلسطينيين إلى قلب إسرائيل
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الإسرائيلي:
الحرب
فلسطينيين
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