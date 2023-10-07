مسؤول نجمة داود الحمراء: عدد القتلى في عملية حماس في غلاف غزة كبير ولا نستطيع حصره الآن

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هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط