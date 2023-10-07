أدرعي: الجيش الاسرائيلي يطلق السيوف الحديدية ضد حماس في قطاع غزة

الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا