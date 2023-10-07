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o
متن
28
o
كسروان
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o
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o
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رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
خبر عاجل
2023-10-07 | 05:30
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رويترز: مقتل 22 إسرائيليّاً على الأقل حتى الآن خلال عملية التسلل الى المستوطنات المحاذية لقطاع غزة
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الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن
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