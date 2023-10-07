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كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه

كتائب القسام تصدر بيانًا حول "طوفان القدس"... هذا ما جاء فيه

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام في بيان أنه في "ظل غطاء صاروخي مكثف واستهداف لمنظومات القيادة والسيطرة لدى العدو، تمكن مجاهدوها من إجتياز الخط الدفاعي للعدو وتنفيذ هجوم منسق متزامن على أكثر من 50 موقعًا في فرقة غزة والمنطقة الجنوبية في جيش الإحتلال، ما أدى إلى إسقاط دفاع الفرقة."



وأشارت إلى أن "مجاهديها لا يزالون يخوضون معارك بطولية في 25 موقعًا حتى اللحظة، ويدور القتال حاليًا في قاعدة "رعيم"، مقر قيادة فرقة غزة."