القناة 13 الإسرائيلية: إرتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا

اسماعيل هنيّة: طوفان الأقصى بدأ من غزّة وسيمتد للضفة والخارج وكل مكان يوجد فيه شعبنا وأمّتنا

هيئة البث الاسرائيلية: مسلّحون من حماس يسيطرون على مركز للشرطة في سديروت وسقوط جرحى في تبادل لإطلاق النار ووزير الدفاع يوافق على استدعاء واسع النطاق لجنود الاحتياط