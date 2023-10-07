وزارة الصحة الفلسطينية: ٢٣٢ قتيلًا ونحو ١٧٠٠ جريح

وزارة الصحة الفلسطينية: ٢٣٢ قتيلًا ونحو ١٧٠٠ جريح

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية إرتفاع عدد القتلى في قطاع غزة، وجائت الحصيلة على الشكل التالي:

- قطاع غزة: ٢٣٢ قتيلًا ونحو ١٧٠٠ جريح

- رام الله: قتيلان

- أريحا: قتيل

- قلقيلية: قتيل

- الخليل: قتيلان

- حصيلة الجرحى في محافظات الضفة الغربية: أكثر من ٥٠ إصابة بجروح طفيفة-متوسطة.