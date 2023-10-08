ادرعي: اسرائيل تقصف في هذه الأثناء المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه اسرائيل

قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.#جيش_الدفاع على إستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل.
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 8, 2023
قوات المدفعية التابعة لجيش الدفاع تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها قبل دقائق قليلة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.#جيش_الدفاع على إستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل.