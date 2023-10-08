وسائل إعلام مصرية: شرطي مصري يطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية ما أدى الى مقتل إثنين

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 500

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 500

ادرعي: ردًّا على الاعتداء الصاروخي من لبنان قامت طائرة مسيرة للجيش الاسرائيلي بقصف بنية تحتية تابعة لحزب الله في منطقة جبل روس (هار دوف)