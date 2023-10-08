الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 500

وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية في كريات شمونة تطلق صاروخاً في اتجاه مسيّرة دخلت من لبنان

وسائل إعلام إسرائيلية: القبة الحديدية في كريات شمونة تطلق صاروخاً في اتجاه مسيّرة دخلت من لبنان

وسائل إعلام مصرية: شرطي مصري يطلق النار على مجموعة سياحية إسرائيلية في الإسكندرية ما أدى الى مقتل إثنين