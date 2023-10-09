بركة للـLBCI: سنذهب إلى مفاوضات غير مباشرة مع الكيان الصهيوني بعد توقف العدوان على الفلسطينيين واليوم غلّة الاسرى زادت

القناة 14 الإسرائيلية: مقتل اثنين من المتسللين من لبنان‬ بنيران الجيش الإسرائيلي

القناة 14 الإسرائيلية: مقتل اثنين من المتسللين من لبنان‬ بنيران الجيش الإسرائيلي

بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية وأبلغنا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني