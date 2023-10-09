الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

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بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية وأبلغنا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني