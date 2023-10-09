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الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

خبر عاجل
2023-10-09 | 10:13
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الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)
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الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله (فيديو)

الجيش الإسرائيلي يستهدف برج مراقبة لحزب الله

استهدف الجيش الاسرائيلي برج مراقبة لحزب الله على حدود لبنان.
 
 

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