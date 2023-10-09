على وقع تعرّض مناطق حدودية للقصف.. الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر

الجيش اللبناني يدعو المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر



اعلنت قيادة الجيش اللبناني أن خراج بلدتَي الضهيرة وعيتا الشعب ومناطق حدودية أخرى تتعرّض إلى قصف جوي ومدفعي من جانب العدو الإسرائيلي.



وفي هذا السياق، دعت قيادة الجيش المواطنين إلى اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وعدم التوجه إلى المناطق المحاذية للحدود حفاظًا على سلامتهم.