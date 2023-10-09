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ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: اليوم بالطبع العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على توريطه
خبر عاجل
2023-10-09 | 13:12
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ممثل حركة الجهاد الاسلامي في لبنان إحسان عطايا للـLBCI: اليوم بالطبع العدو الصهيوني يشكّل خطرا على لبنان ونحن لسنا مع توريط لبنان ولا نعمل على توريطه
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