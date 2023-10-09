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وزارة الصحة في قطاع غزة: مستشفياتنا استقبلت حتى الآن 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 نساء

خبر عاجل
2023-10-09 | 14:22
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وزارة الصحة في قطاع غزة: مستشفياتنا استقبلت حتى الآن 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 نساء
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وزارة الصحة في قطاع غزة: مستشفياتنا استقبلت حتى الآن 687 شهيدا بينهم 140 طفلا و105 نساء

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