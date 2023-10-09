حزب الله: بعد استشهاد 3 من عناصر الحزب قمنا بردّ أولي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وثكنة أفيفيم

أصدر حزب الله بياناً أعلن فيه أنه "بعد استشهاد ثلاثة من الأخوة المجاهدين عصر اليوم نتيجة للاعتداءات الإسرائيلية ‏على البلدات والقرى اللبنانية، قامت مجموعات من المقاومة الإسلامية في ردٍّ أوّلي ‏بمهاجمة ثكنة برانيت وهي مركز قيادة فرقة الجليل، وثكنة أفيفيم وهي مركز قيادة ‏كتبية تابعة للواء الغربي، وذلك بواسطة الصواريخ الموجّهة وقذائف الهاون ‏وأصابتها إصابات مباشرة". ‏