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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عناصر حماس داخل إسرائيل سيقتلوا جميعًا
خبر عاجل
2023-10-09 | 16:32
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: عناصر حماس داخل إسرائيل سيقتلوا جميعًا
خبر عاجل
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