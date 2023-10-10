الجيش الإسرائيلي: العثور على قرابة 1500 جثة لمقاتلي حماس في إسرائيل

انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

انخفاض أسعار البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟

الجيش الإسرائيلي: سيطرنا على كل منطقة غلاف غزة ولم يعد هناك أي إشتباكات مع مسلحين فلسطينيين داخل إسرائيل