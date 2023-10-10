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جلسة لمجلس الورزاء الخميس بسبب تطوّر الأوضاع..
خبر عاجل
2023-10-10 | 04:55
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جلسة لمجلس الورزاء الخميس بسبب تطوّر الأوضاع..
جلسة لمجلس الورزاء الخميس بسبب تطوّر الأوضاع..
أعلن الامين العام لمجلس الوزراء أن "يوم الخميس الواقع فيه 12/10/2023 سيعقد مجلس الوزراء هيئة تصريف الأعمال جلسة في السرايا الحكومية لعرض المستجدات الراهنة في ظلّ تطوّر الأوضاع على الصُعد كافةً، إضافةً إلى عرض التقرير الدوري حول تنفيذ مندرجات قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 11/09/2023 المتعلّق بموضوع النزوح السوري.
وعملاً بواجباته الدستورية، وشعوراً منه بالمسؤولية الوطنية يوجّه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي هذه الدعوة ويضعها بتصرف جميع الوزراء للمشاركة في الجلسة المُقرّرة تلبيةً لنداء الواجب الوطني وهم الحريصون عليه، لاسيّما في ظل الظروف الدقيقة التي تمرّ بها البلاد".
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