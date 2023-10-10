السعودية تدعو إلى اجتماع وزاري عاجل لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن التصعيد في غزة ومحيطها

حزب الليكود الحاكم في إسرائيل: جميع قادة الائتلاف وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ قومية

حزب الليكود الحاكم في إسرائيل: جميع قادة الائتلاف وافقوا على تشكيل حكومة طوارئ قومية

هنية: أبلغنا الجهات التي تواصلت معنا بشأن أسرى العدو أن هذا الملف لن يفتح قبل نهاية المعركة