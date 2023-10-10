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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل فوسفورية فوق اللبونة في الناقورة ويستهدف مراكز للاخضر بلا حدود

خبر عاجل
2023-10-10 | 11:44
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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل فوسفورية فوق اللبونة في الناقورة ويستهدف مراكز للاخضر بلا حدود
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الجيش الإسرائيلي يطلق قنابل فوسفورية فوق اللبونة في الناقورة ويستهدف مراكز للاخضر بلا حدود

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