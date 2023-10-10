مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل

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