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مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل
خبر عاجل
2023-10-10 | 14:59
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مستشار الأمن القومي الأميركي: لم نحرك حاملة طائراتنا لمواجهة حماس بل لمنع التصعيد ولا خطط لدينا لنشر قوات على الأرض وسنناقش لاحقا إرسال خبراء بالتنسيق مع إسرائيل
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