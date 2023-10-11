إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل والجبهة الداخلية الإسرائيلية تدعو سكان المناطق الحدودية الشمالية للدخول إلى الملاجئ

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مصادر أمنية لبنانية للـLBCI: اطلاق صواريخ مباشرة باتجاه مواقع للاحتلال الاسرائيلي عند الضهيرة وتشهد المنطقة اشتباكات وقصف يُعدّ من الأعنف في هذه الاثناء