الميادين نقلا عن كتائب القسام: قصفنا مطار "بن غوريون" برشقة صاروخية

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان

القناة 12 الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في الشمال الإسرائيلي بسبب خرق جوي من جهة لبنان

طائرات مسيّرة اسرائيلية تشارك في القصف على محيط القطاع الغربي ومضادات المقاومة تتصدى لها مع تجدد القصف على محيط مروحين