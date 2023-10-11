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أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب

خبر عاجل
2023-10-11 | 17:10
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أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب
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أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب

أول إتصال هاتفي بين رئيسي وبن سلمان: لوقف جرائم الحرب

أجرى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مع ولي العهد السعودي رئيس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إتصالًا هاتفيًا هو الأول بينهما منذ إستئناف العلاقات في آذار الماضي.

وبحث رئيسي وبن سلمان الأوضاع في فلسطين وضرورة وقف جرائم الحرب.

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إبراهيم رئيسي

محمد بن سلمان

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