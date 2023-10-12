وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها

بلينكن بعد لقائه نتنياهو: أفعال حماس تذكرنا بما قامت به داعش

بلينكن بعد لقائه نتنياهو: أفعال حماس تذكرنا بما قامت به داعش

إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن