استمرار إقفال المدارس والمهنيات يوم غد في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية

مع استمرار تردي الأوضاع الأمنية والعسكرية في منطقة الجنوب، أعلن وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، إستمرار إقفال المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية والخاصة، يوم غد الجمعة في ١٣/١٠/٢٠٢٣ في الأقضية المتاخمة للحدود الجنوبية الدولية.ودعا الوزير الحلبي إلى متابعة بيانات الوزارة يوما بيوم، لرصد التطورات الميدانية، والمحافظة على انطلاقة العام الدراسي.