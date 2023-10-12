وزير الخارجية الإيراني: ايران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية ولكن مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة

وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها

وسائل إعلام سوريّة: غارات يُرجح أنها للطيران الإسرائيلي على محيط مطاري دمشق وحلب والدفاعات الجوية تتصدى لها

إسرائيل لن تزود غزة بالمياه أو الوقود حتى إطلاق الرهائن