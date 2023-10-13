إسرائيل أبلغت الأمم المتحدة وجوب إخلاء 1.1 مليون نسمة شمال قطاع غزة إلى جنوبه خلال 24 ساعة

البيت الأبيض: نعمل مع مصر وإسرائيل لتوفير ممر آمن للخروج من غزة قبل غزو محتمل

البيت الأبيض: نعمل مع مصر وإسرائيل لتوفير ممر آمن للخروج من غزة قبل غزو محتمل

وزير الخارجية الإيراني: ايران مستمرة في دعم المقاومة الفلسطينية ولكن مع استمرار جرائم الحرب ضد الفلسطينيين كل الاحتمالات واردة في المنطقة