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o
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o
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إنخفاض بأسعار المحروقات
خبر عاجل
2023-10-13 | 02:04
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إنخفاض بأسعار المحروقات
إنخفاض بأسعار المحروقات
إنخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 57000 ليرة لبنانية وسعر المازوت 21000 ليرة لبنانية.
وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1658000 ليرة لبنانية
- بنزين 98 أوكتان: 1696000 ليرة لبنانية
- المازوت: 1719000 ليرة لبنانية
- الغاز: 974000 ليرة لبنانية
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