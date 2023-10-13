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عبد اللهيان خلال لقائه ميقاتي: أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه هدف زيارتي

خبر عاجل
2023-10-13 | 04:02
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عبد اللهيان خلال لقائه ميقاتي: أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه هدف زيارتي
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عبد اللهيان خلال لقائه ميقاتي: أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه هدف زيارتي

عبد اللهيان خلال لقائه ميقاتي: أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه هدف زيارتي

إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان صباح اليوم في السرايا.

وقد جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، والأوضاع الإقليمية والدولية، والتطورات الأخيرة في جنوب لبنان وغزة.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الحكومة ضرورة بذل كل المساعي الديبلوماسية من قبل كل الأطراف لوقف ما يجري من أحداث في غزة وحماية لبنان.

بدوره، حذر الوزير الإيراني من إمتداد الأحداث الجارية في غزة إلى مناطق أخرى في المنطقة إذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمرة ضد القطاع، وأن ما قامت به حركة حماس كان ردًا على سياسة نتنياهو وجرائم اسرائيل.

وقال: "المهم بالنسبة إلينا هو أمن لبنان والحفاظ على الهدوء فيه، وهذا هو هدف زيارتي، وأقترح عقد إجتماع لقادة المنطقة للبحث في الأوضاع".

أخبار لبنان

خبر عاجل

نجيب ميقاتي

حسين أمير عبد اللهيان

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عبد اللهيان: نحذر من من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع
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