الخارجية الإسرائيلية تعلن تعرض أحد العاملين في سفارتها ببكين لاعتداء

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

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