نائب الأمين العام لحزب الله: الحزب يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل

كتائب القسام: استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250

كتائب القسام: استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250

كتائب القسام تقصف مطار "بن غوريون" ردًا على التهجير واستهداف المدنيين (الجزيرة)