كتائب القسام: استهدفنا مقر قيادة المنطقة الشمالية في صفد المحتلة بصاروخ عياش 250

القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق صواريخ من غزة نحو الجليل والجولان قرب سوريا ولبنان

القناة 14 الإسرائيلية: إطلاق صواريخ من غزة نحو الجليل والجولان قرب سوريا ولبنان

نائب الأمين العام لحزب الله: الحزب يؤكد جهوزيته متى يحين وقت أي عمل ضد إسرائيل