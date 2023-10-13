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قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات

خبر عاجل
2023-10-13 | 10:15
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قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات
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قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات

قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات

أفادت معلومات للـLBCI بأن برج مراقبة لاستخبارات الجيش أُصيب، كما تم قصف محيط مراكز للجيش اللبناني ولأخضر بلا حدود.

وبحسب المعلومات أطلقت مدفعية تابعة للجيش الاسرائيلي قذائف بين الضهيرة وعلما الشعب. وتشهد المنطقة تحليق مكثّف لثلاث مروحيات تابعة للجيش الإسرائيلي.

وفي هذا الاطار، طلبت اليونيفيل أخذ الحيطة والحذر وكامل الاجراءات في المنطقة.

كما أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ان انفجاراً وقع عند السياج الحدودي في حانيتا نتج عنه أضراراً طفيفة في الجدار. 

وردا على ذلك، تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالرد بإطلاق نيران المدفعية باتجاه الأراضي اللبنانية.







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استخبارات الجيش

الضهيرة

علما الشعب

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