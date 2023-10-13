أ.ف.ب.: لوفتهانزا تعلق رحلاتها الجوية إلى بيروت بسبب التوتر في الشرق الأوسط

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

معلومات للـLBCI: توتال أبلغت وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول إنتهاء الحفر في البئر في البلوك رقم ٩ بعدما وصلت إلى عمق ٣٩٠٠ متر تحت قعر البحر ولم تجد سوى الماء

عبد اللهيان: نحذر من من امتداد الأحداث الجارية في غزة الى مناطق أخرى في المنطقة اذا لم يوقف نتنياهو حربه المدمّرة ضد القطاع