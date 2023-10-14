عبد اللهيان: يجب الاتفاق على وقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد غزة وخلال اللقاءات مع قادة المقاومة في بيروت وجدت المقاومة بوضع ممتاز جدًا ولها الاستعداد التام للرد على اعمال اسرائيل الاجرامية

عبد اللهيان: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمال إجراميّة إسرائيلية

عبد اللهيان: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمال إجراميّة إسرائيلية

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: نمتلك اليوم قدرات أكثر من 10 مرات ممّا كنّا نمتلك في "سيف القدس" ونعد "العدو" أننا سنفاجئه بالكثير إذا أقدم على الهجوم البريّ