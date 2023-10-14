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عبد اللهيان: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمال إجراميّة إسرائيلية
خبر عاجل
2023-10-14 | 03:53
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عبد اللهيان: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمال إجراميّة إسرائيلية
خبر عاجل
اللهيان:
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أ.ف.ب: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل
عبد اللهيان: يجب الاتفاق على وقف جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل ضد غزة وخلال اللقاءات مع قادة المقاومة في بيروت وجدت المقاومة بوضع ممتاز جدًا ولها الاستعداد التام للرد على اعمال اسرائيل الاجرامية
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