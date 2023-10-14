أ.ف.ب: السعودية تعلّق محادثات التطبيع مع إسرائيل

عبد اللهيان: أمن لبنان مهم للجميع ولإيران ومن الممكن تصور أيّ احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف

عبد اللهيان: أمن لبنان مهم للجميع ولإيران ومن الممكن تصور أيّ احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف

عبد اللهيان: المقاومة هي من تقرر فتح جبهات جديدة أو الرّد على أي أعمال إجراميّة إسرائيلية