عبد اللهيان: أمن لبنان مهم للجميع ولإيران ومن الممكن تصور أيّ احتمال بشأن فتح جبهة جديدة بما يتناسب والظروف

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عبد اللهيان: في حال تلكؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة والذين يدعمون إثارة الحروب الإسرائيلية فسيلقون الردّ الذي تريده المقاومة في المكان المناسب وهذا الردّ سيغيّر خارطة الأراضي المحتلة