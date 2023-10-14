ادرعي: كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادة اسرائيل تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وكل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله

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ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: المخيمات الفلسطينية تفصيل صغير لن يخل بالأمن والاستقرار في لبنان و"حماس" تحت القانون الذي يضبط ايقاع المسار الذي يذهب إليه لبنان