كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس منفذة هجوماً على حشود عسكرية اسرائيلية ودمّرت 3 آليات عسكرية

كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس منفذة هجوماً على حشود عسكرية اسرائيلية ودمّرت 3 آليات عسكرية

ادرعي: كل اعتداء ينطلق من لبنان نحو سيادة اسرائيل تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية وكل من يحاول خرق الحدود نحو أراضينا سيتم قتله