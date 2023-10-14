استهداف موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا والجيش الإسرائيلي يرد بقصف المواقع المحيطة

استشهاد زوجَين من حي كرم ناصر في شبعا بالقصف الإسرائيلي الذي طال منزلهما

استشهاد زوجَين من حي كرم ناصر في شبعا بالقصف الإسرائيلي الذي طال منزلهما

كتائب القسام تعلن مقتل 9 أسرى آخرين من أسرى المعركة لديها بينهم 4 أجانب خلال الساعات الـ ٢٤ الماضية جراء القصف الاسرائيليّ على أماكن يتواجد فيها هؤلاء الأسرى