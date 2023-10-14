وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية مصدر إطلاق النار في الأراضي السورية

التالي

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: نمتلك اليوم قدرات أكثر من 10 مرات ممّا كنّا نمتلك في "سيف القدس" ونعد "العدو" أننا سنفاجئه بالكثير إذا أقدم على الهجوم البريّ