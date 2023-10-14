وسائل اعلام سورية: تعرض مطار حلب الدولي لغارة جوية اسرائيلية استهدفت مهبط الطائرات

كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس منفذة هجوماً على حشود عسكرية اسرائيلية ودمّرت 3 آليات عسكرية

كتائب القسام: مجموعة من عناصرنا عبرت السياج الفاصل شرق خانيونس منفذة هجوماً على حشود عسكرية اسرائيلية ودمّرت 3 آليات عسكرية

ممثل حركة حماس في لبنان أحمد عبد الهادي للـLBCI: المخيمات الفلسطينية تفصيل صغير لن يخل بالأمن والاستقرار في لبنان و"حماس" تحت القانون الذي يضبط ايقاع المسار الذي يذهب إليه لبنان